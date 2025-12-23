ВС РФ освободили Андреевку и Прилипку

Задачу выполнили подразделения группировок войск "Север" и "Восток"

Кадры освобождения Андреевки Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российская армия за минувшие сутки освободила населенные пункты Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Кроме того, подразделения группировки "Восток", продолжая наступление вглубь обороны противника, освободили Андреевку в Днепропетровской области.