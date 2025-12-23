ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Это был ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России
Редакция сайта ТАСС
09:20
обновлено 09:24
© Министерство обороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские войска утром 23 декабря нанесли удары ракетами "Кинжал" по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетики Украины. В Минобороны РФ заявили, что действия были предприняты в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дальнобойные беспилотники. Целями стали предприятия украинского ВПК и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая их функционирование. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные объекты были поражены, а поставленные цели достигнуты. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине