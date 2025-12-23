ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах", - сообщили в министерстве.