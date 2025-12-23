ВСУ за сутки потеряли около 1 405 солдат в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Центр" противник потерял более 470 человек

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 405 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 160 солдат, от действий группировки "Запад" - свыше 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили до 215 военнослужащих, "Центр" - более 470, "Восток" - свыше 320 и "Днепр" - более 40 военнослужащих.