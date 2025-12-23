Средства ПВО сбили за сутки 56 беспилотников ВСУ самолетного типа

Противник также потерял управляемую авиабомбу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки управляемую авиабомбу и 56 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 668 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.