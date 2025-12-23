ТАСС: ВС РФ зачистили более 510 зданий в ходе освобождения Андреевки

Населенный пункт вытянут более чем на 5 км вдоль восточного берега реки Гайчур, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения Андреевки Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 510 зданий зачистили российские бойцы в ходе освобождения Андреевки в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там пояснили, что населенный пункт вытянут более чем на 5 км вдоль восточного берега реки Гайчур.

"В результате активных боевых действий гвардейцами 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" освобожден важный район обороны противника площадью более 9 кв. км, зачищено свыше 510 зданий. Потери противника составили до 2 взводов живой силы и 10 единиц техники из состава 92 ошбр ВСУ", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что занятие этого района позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления на западном берегу реки Гайчур.