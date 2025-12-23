Эксперт Киселев: ВСУ на харьковском направлении голодают

Им не хватает сухпайков, отметил военный специалист

Редакция сайта ТАСС

© Paula Bronstein/ Getty Images

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющие на харьковском направлении, голодают, им не хватает еды в выдаваемых сухпайках. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Киселев сообщал ТАСС, что в боях у Вильчи и Волчанска Киев за последние почти два года потерял около 20 батальонов из числа 57-й и 34-й бригад ВСУ. По его словам, на фоне больших потерь и массированных, комбинированных ударов ВС РФ солдаты противника дезертируют на данных участках.

"Вэсэушники покидают позиции [на харьковском направлении] по нескольким причинам. Первое - это удары наших ФАБов и удары нашей артиллерии, которые не дают им возможности даже голову высунуть. И второе - это отсутствие продуктов питания, отсутствие боеприпасов. Мы видели уже неоднократно, что те сухпаи, которые выдают на три человека на неделю - там булка хлеба и какая-то там ржавая консерва. То есть таким вот образом они относятся к своим солдатам. Мало того, что люди гибнут и умирают за западные ценности, так их еще и не кормят", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, число дезертиров в рядах ВСУ растет, они исчисляются сотнями тысяч солдат.