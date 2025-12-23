В ДНР заявили, что сопротивление ВСУ в Димитрове носит очаговый характер

Советник главы региона Игорь Кимаковский сообщил, что группировка противника разбита части

МАРИУПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название - Мирноград) под Красноармейском в Донецкой Народной Республике (ДНР) носит очаговый характер, группировка противника разбита части. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"По Димитрову. Там сейчас обстановка такова, что идет очаговое сопротивление. Группировка противника в населенном пункте фактически разбита на части. Но так как там сидят элитные подразделения, не все сдаются, идет частичная сдача, а некоторые держатся до конца", - сказал Кимаковский.

Ранее Кимаковский заявлял, что командование ВСУ бросило элитные десантно-штурмовые подразделения и морскую пехоту на произвол судьбы в Димитрове. Снабжение этой группировки происходит с помощью беспилотников, которые успешно сбивают российские расчеты.