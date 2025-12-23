Белоусов поздравил бойцов с освобождением Андреевки

Эта победа навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества, отметил министр обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

"Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества", - сказано в поздравительной телеграмме Белоусова.

Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск. "Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине", - подчеркнул Белоусов.

Министр обороны РФ также поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что бойцы бригады продолжат с честью служить России, обеспечивать безопасность и мирную жизнь ее граждан.

Об освобождении Андреевки в Минобороны РФ сообщили 23 декабря.