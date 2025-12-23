ВС РФ уничтожили два наземных робота, склад и два пункта БПЛА в ДНР

Противник потерял до отделения пехоты, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили склад, два наземных робототехнических комплекса (НРТК), два пункта управления и одну антенну управления беспилотниками, а также два пункта временной дислокации (ПВД) с пехотой ВСУ на константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении в ходе воздушной разведки местности расчетами БПЛА Южной группировки войск было обнаружено перемещение двух НРТК ВСУ. Цели были уничтожены с применением ударных FPV-дронов. При дальнейшем осмотре местности севернее Клебан-Быкского водохранилища расчетами ударных БПЛА <…> также были обнаружены замаскированный склад, предназначенный для нужд подразделений ВСУ, и антенна управления БПЛА противника. В результате точных ударов FPV-дронов цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что два ПВД и пункт управления беспилотниками были уничтожены в жилой застройке Константиновки в результате точных ударов с БПЛА "Молния-2". Отмечается, что в результате ударов Вооруженные силы Украины потеряли до отделения пехоты