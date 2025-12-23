ВС РФ уничтожили пикап, орудие Д-30 и станцию РЭБ противника у Северска

Задачу выполнили военные Южной группировки войск, уточнили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пикап с личным составом, орудие Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на северском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника с помощью разведывательных дронов, точными попаданиями уничтожили пикап с личным составом и орудие Д-30 <...>, станцию РЭБ противника на северском направлении", - говорится в сообщении.