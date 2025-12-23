Над российскими регионами сбили 21 украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 14:00 до 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией страны 21 украинский беспилотник в период с 14:00 до 17:00 мск.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 23 декабря 2025 года

Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 декабря с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 над территорией Белгородской области, 6 над территорией Брянской области, 3 над территорией Курской области и 1 над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.