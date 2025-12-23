Силы ПВО за три часа сбили над регионами РФ 20 украинских БПЛА

Из них 10 уничтожили над территорией Брянской области

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Средства ПВО с 17:00 до 20:00 мск уничтожили над регионами РФ 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"23 декабря с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Калужской области и по 1 - над территориями Курской и Смоленской областей", - сказали в Минобороны.