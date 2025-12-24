Марочко: освобождение Прилипки поможет созданию буферной зоны у Белгородчины

Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта 23 декабря

ЛУГАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Прилипку в Харьковской области, создали плацдарм для продвижения и формирования буферной зоны у Белгородской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Освобождение населенного пункта Прилипка позволило подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения и формирования буферной зоны для безопасности граждан Российской Федерации в Белгородской области", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение Прилипки позволило российским бойцам занять оба берега реки Северский Донец.

Об освобождении Прилипки в Минобороны РФ заявили 23 декабря.