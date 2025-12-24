В Минобороны заявили, что ВСУ отбирали у жителей Светлого последнюю еду

Украинские военнослужащие издевались над проживающими в населенном пункте и мародерствовали, добавили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ отбирали последнюю еду у жителей населенного пункта Светлое (ДНР), освобожденного российскими войсками. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Местные жители со слезами на глазах встречали российских военнослужащих и рассказывали им о том, что военнослужащие ВСУ занимались мародерством и издевались над ними, даже отбирали последнюю еду. <...> В ходе штурмовых действий российские военнослужащие встречали военнослужащих так называемых элитных подразделений ВСУ, так и насильно мобилизованных военнослужащих, которые переодевались в гражданскую одежду, прятались в домах и после были обнаружены и захвачены в плен", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что при освобождении Светлого военнослужащие разведывательной роты первыми заходили вглубь обороны противника с целью наведения неразберихи в оборонительных рядах, а также они передавали координаты артиллерийским подразделениям и расчетам ударных дронов. "Штурмовые подразделения, зайдя в жилую застройку населенного пункта, двигались от дома к дому, от улицы к улице в составе боевых двоек", - добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что после зачистки строений, подвалов и прилегающих территорий от остатков разрозненных групп ВСУ бойцы 1435-го мотострелкового (штурмового) полка развернули российские триколоры в разных частях населенного пункта. Минобороны РФ сообщило об освобождении Светлого 20 декабря.