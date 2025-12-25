Т-72Б3М отвлек на себя внимание обороны ВСУ, обеспечив продвижение штурмовиков

Командир взвода с позывным Штора сообщил, что во время боевой задачи по танку били артиллерия и дроны противника

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М отвлек на себя внимание ВСУ, чтобы штурмовые группы Северной группировки смогли пройти и уничтожить опорный пункт противника. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны РФ.

"Задача демонстративных действий - все внимание отвлечь на себя, чтобы штурмовые группы зашли в соседнюю лесополосу с минимальным огневым воздействием. Задачу выполнили, огневая группа зашла и закрепилась", - подчеркнул командир взвода с позывным Штора.

Он отметил, что во время выполнения задачи по танку работали артиллерия и украинские дроны, но, несмотря на это, машина выдержала воздействие. "Экипаж достойно выполнил задачу", - подчеркнул военнослужащий.

В Минобороны отметили, что, пока танк отвлекал на себя внимание, штурмовики воспользовались моментом и перешли в стремительную атаку, полностью разгромив опорный пункт ВСУ.