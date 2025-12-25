Бойцы "Востока" уничтожили командный пункт ВСУ в бункере в Гуляйполе

Цель поразили при помощи самоходного миномета "Тюльпан"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бойцы Восточной группировки войск расчетом самоходного миномета "Тюльпан" уничтожили командный пункт ВСУ в бункере в городской застройке Гуляйполя Запорожской области. Это нарушило координацию противника и способствовало продвижению российских штурмовиков на этом участке, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет самоходного тяжелого миномета 2С4 "Тюльпан" группировки "Восток" уничтожил бетонные заглубленные укрепления ВСУ в городской застройке Гуляйполя Запорожской области", - подчеркнули в министерстве.

Там рассказали, что получив разведданные о местонахождении командных пунктов и пунктов временной дислокации, расчет оперативно выдвинулся в район выполнения задачи и нанес серию точных выстрелов. После ударов были уничтожены бункер и подвальные помещения, использовавшиеся ВСУ. "Это нарушило координацию подразделений ВСУ и способствовало продвижению штурмовых групп группировки "Восток" на данном участке", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в районе Гуляйполя расчет реактивной системы залпового огня "Град" Восточной группировки уничтожил пункты временной дислокации ВСУ. Как рассказал командир боевой машины с позывным Турист, им поступила задача отразить наступление ВСУ. "Работали двумя расчетами, чтобы накрыть район и не дать противнику прорваться к нашим подразделениям, поддержать ребят. По площадям можем накрывать лесополосы и поля - перекрыть весь участок. Поле, лесополка, населенный пункт - все накрывается. Противник старается действовать маневреннее, быстрее, но, тем не менее, огневое воздействие позволяет срывать его действия", - пояснил военнослужащий.

Как отметили в военном ведомстве, благодаря огневому воздействию уничтожены укрепленные позиции, резервы противника и объекты в городской застройке, а также в лесополосах вблизи населенного пункта. Удар лишил противника возможности удерживаться на оставшихся участках и перегруппировываться.

Также в районе Гуляйполя операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные дроны ВСУ.