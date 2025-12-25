Марочко: у ВСУ в Харьковской области участились случаи выдуманных болезней

Военный эксперт сообщил, что военные противника лгут о болезнях, чтобы попасть в лазарет вместо отправки на линию боевого соприкосновения

ЛУГАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Случаи умышленных, выдуманных заболеваний участились среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, находящихся в Харьковской области. Украинские военные лгут о болезнях, чтобы попасть в лазарет вместо отправки на линию боевого соприкосновения. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Из доклада начальника медицинской службы одного из подразделений вооруженных формирований Украины, выполняющего задачи в Харьковской области, стало известно о том, что за последнее время резко возросло количество ОРЗ и других простудных заболеваний среди личного состава, находящегося на относительном удалении от линии боевого соприкосновения. В ходе служебной проверки было установлено, что некоторые случаи гипотермии получены умышленным способом. Военные ВСУ таким образом пытаются попасть в лазарет, а не на линию боевого соприкосновения для выполнения боевых задач", - сказал он.

По его словам, упомянутый начальник медицинской службы ВСУ в своей докладной записке предложил украинским офицерам "попытавшихся откосить от службы" военных вместе с дезертирами отправлять в штурмовые группы.