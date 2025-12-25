БПЛА уничтожили пытавшихся вырваться из окружения у реки Оскол солдат ВСУ

Цели поразили операторы беспилотников Западной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотников Западной группировки уничтожили пикап, а также пытающихся вырваться из окружения у реки Оскол на мотоциклах солдат ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Запад" с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол в Купянском районе Харьковской области

"На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов, уничтожение пикапа, боевиков ВСУ, пытавшихся вырваться из окружения на мотоциклах, и наземного робототехнического комплекса в населенном пункте Подолы Купянского района Харьковской области", - отметили в ведомстве.

В свою очередь военнослужащие группировки войск "Север" поразили танк, автомобильную технику и живую силу ВСУ в Сумской области. "Для уничтожения танка, нескольких транспортных средств и живой силы противника были задействованы FPV-дроны с оптоволоконным управлением войск беспилотных систем, выполняющие задачи в составе группировки войск "Север", - отметили в Минобороны.