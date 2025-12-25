ТАСС: после потери Вильчи ВСУ пытаются удержать Графское в Харьковской области

В российских силовых структурах сообщили, что противник перебросил к населенному пункту подразделения 225-го отдельного штурмового полка и остатки 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ВСУ после потери поселка Вильча в Харьковской области пытаются удержать Графское. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении после утраты Вильчи противник сосредоточил усилия на удержании Графского, куда перебросил подразделения 225-го отдельного штурмового полка, а также остатки 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минобороны России 22 декабря, подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области.