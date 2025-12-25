ТАСС: в Сумской области ликвидировали несколько командиров ВСУ младшего звена
03:34
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Несколько командиров ВСУ младшего звена уничтожены в районе Павловки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На сумском направлении российская авиация и артиллерия наносили удары по выявленным целям в районах Рыжевки и Павловки. Нанесены удары по позициям 103-й отдельной бригады теробороны в районе Павловки. Подтверждены большие потери среди личного состава бригады, в том числе ликвидировано несколько командиров младшего звена", - сказал собеседник агентства.