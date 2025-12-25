Над регионами России сбили 44 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 09:00 до 15:00 мск

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами РФ 44 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны России.

"25 декабря в период с 09:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали там.

По данным ведомства, 37 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, пять - над Ростовской областью и еще два - над территорией Белгородской области.