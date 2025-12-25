Пленный из ВСУ рассказал, как его признали годным, взяв только анализ крови

По словам Александра Савенко, из своего окопа он видел только кусты и мертвых сослуживцев

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Украинский пленный из 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Савенко рассказал, что на врачебной комиссии его признали годным только по одному анализу крови. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Утром ехал домой. Подъехал к дому, тормознули, [сказали]: "Проверка документов". Документов я с собой не имел, [даже] паспорт. Сказали продиктовать фамилию, продиктовал фамилию, проверили [меня] там по каким-то сетям. Вызвали. [Оказалось], это участковый. Я не знал, кто у нас участковый. Приехали из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ТАСС), меня забрали в районный центр, на комиссию отправили. Там только кровь взяли [на анализы]", - сказал он, рассказывая о своей мобилизации на фронт.

Сам Савенко попал в плен на рубцовском направлении. По его словам, из своего окопа он видел только кусты и мертвых сослуживцев.

"Все нормально, не били нас. Дали сигареты, все как полагается. Все нормально. Ничего не такого", - отметил он, отвечая на вопрос об отношении к нему в российском плену.