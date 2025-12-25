ТАСС: бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

В российских силовых структурах сообщили, что в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Силовики отметили, что в украинской армии достаточно много подразделений, которые не оправдали надежд командования. "Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ", - отметил собеседник агентства.

Несмотря на это, обратил внимание он, командование ВСУ "продолжает плодить нежизнеспособные организмы".