Военнослужащие ПВО группировки "Центр" получили госнаграды в зоне СВО

Командир бригады гвардии полковник Сергей Мазов вручил бойцам медали "Суворова", "Жукова" и "За отличие в военной службе"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственные и ведомственные награды вручили военнослужащим группировки войск "Центр" в зоне спецоперации в День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие гвардейской зенитной ракетной бригады 41-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» удостоены государственных и ведомственных наград за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония награждения состоялась в профессиональный праздник - День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, командир бригады гвардии полковник Сергей Мазов вручил военнослужащим медали "Суворова", "Жукова" и "За отличие в военной службе".

Как рассказали в Минобороны, зенитчики группировки войск "Центр" выполняют задачи по прикрытию войск и объектов от воздушных угроз. "Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М2», «Бук-М3», «Стрела-10», «Оса», стоящие на вооружении войсковой ПВО группировки уничтожают широкий спектр целей - от разведывательных и ударных беспилотников до управляемых авиационных бомб и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты Storm Shadow и оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также самолеты и вертолеты противника", - добавили в ведомстве.

День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отмечается в России ежегодно 26 декабря.