Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В российских силовых структурах ТАСС сообщили, что 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" ВСУ, которая формировалась как элитное подразделение, теперь используется украинской армией как резерв для штурмовых подразделений.

Вооруженные силы Украины дроном атаковали автомобиль в Шебекине Белгородской области, ранен мужчина, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Основные события 26 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:14

ВСУ за сутки не нанесли ни одного удара по территории ДНР, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

21:13

Ефрейтор Юрий Хордукаш в ходе выполнения боевой задачи по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции отразил атаку трех беспилотников ВСУ на свой транспорт, сообщили в Минобороны России.

