Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:14
В российских силовых структурах ТАСС сообщили, что 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" ВСУ, которая формировалась как элитное подразделение, теперь используется украинской армией как резерв для штурмовых подразделений.
Вооруженные силы Украины дроном атаковали автомобиль в Шебекине Белгородской области, ранен мужчина, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Основные события 26 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.