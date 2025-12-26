ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Штурмовики захватили штаб украинской бригады в Гуляйполе

На кадрах российские бойцы осматривают оставленный ВСУ штаб, в котором противник бросил карты и средства связи, а также свои флаги
06:34
​​​​​​МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" захватили спешно оставленный ВСУ штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе Запорожской области. Видео из помещения есть в распоряжении ТАСС.

