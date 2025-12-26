ВСУ потеряли за неделю от действий "Запада" более 1 515 военных
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли свыше 1 515 военнослужащих и 3 танка в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.
"Потери противника на данном направлении составили более 1 515 военнослужащих, 3 танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.