ВСУ потеряли за неделю от действий "Запада" более 1 515 военных

ВС РФ также удалось уничтожить 3 танка, 21 боевую бронированную машину, 123 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли свыше 1 515 военнослужащих и 3 танка в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.

"Потери противника на данном направлении составили более 1 515 военнослужащих, 3 танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.