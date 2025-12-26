Солдат ВСУ рассказал, как его товарищей убили сослуживцы при сдаче в плен

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Александр Тытаря из 4-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ сообщил, что сослуживцы - операторы БПЛА убили его товарищей, с которыми он хотел сдаться в плен. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"Был я на позиции и на вход залетела граната. Я успеваю, рукой немного прикрыть лицо. Вспышка, понимаю, что рука сильно онемела. Думал, что перелом. Тогда говорю хлопцам: "Давайте вылезать, будем сдаваться, потому что так дело не пойдет". И за мной еще [выходило] два человека. Один я живой остался. [Все] вылезли, а свои добили, чтобы в плену ничего не рассказали", - сказал он.

Кроме того, военнопленный отметил, что порядка трех месяцев ожидал ротации. "Сказали, что месяц пройдет, меня выведут на 10 дней. Потом мы с друзьями поговорили, что, если нас выведут, мы можем в СЗЧ (самовольное оставление воинской части - прим. ТАСС) пойти, убежать", - добавил он.