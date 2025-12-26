В приграничном районе Курской области из-за атаки дрона ВСУ погиб мужчина

Губернатор региона Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Христова/ ТАСС, архив

КУРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины дроном атаковали мирного жителя, который ехал на велосипеде в Глушковском районе Курской области. Мужчина погиб, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В деревне Ходяковка Глушковского района враг с помощью дрона атаковал мирного жителя, который ехал на велосипеде. К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что из-за удара дрона ВСУ в селе Крупец Рыльского района пострадал 54-летний пожарный. С осколочными ранениями он доставлен в Рыльскую ЦРБ, проинформировал глава региона.