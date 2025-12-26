Марочко: Киев увеличил число ударов по РФ натовскими ракетами

Военный эксперт отметил, что ВСУ стали использовать больше 155-мм артиллерийских боеприпасов, ракет Storm Shadow и ATACMS, а также немецких противотанковых мин AT2

ЛУГАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время нарастили число ударов по территории РФ натовскими дальнобойными ракетами и артиллерией калибром 155 мм. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Исходя из анализа применения украинскими боевиками различных видов вооружения и военной техники и боеприпасов, за последнее время отмечается увеличение использования 155-мм артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS", - сказал он.

Военный эксперт предположил, что Киев увеличил число ударов по РФ натовским оружием из-за роста поставок боеприпасов из стран НАТО, а также "накопления определенных запасов для ведения активных боевых действий".