Axios: встреча Трампа и Зеленского говорит о прогрессе в переговорах

По данным портала, США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год"

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Запланированная на ближайшие дни встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским свидетельствует о значительном прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение приводит портал Axios.

"Эта встреча является признаком значительного прогресса в переговорах", - говорится в материале. Автор статьи Барак Равид напомнил о словах Трампа, что тот встретится с Зеленским только в том случае, если почувствует, что сделка близка.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил Axios, что США за последние две недели добились в переговорах с российской и украинской стороной "большего прогресса, чем за весь прошлый год".

26 декабря газета Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Зеленский, предположительно, отправится на переговоры в США 28 декабря. Встреча может пройти в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Позднее Зеленский подтвердил, что достигнута договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.