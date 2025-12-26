На Украине заявили, что Франция намерена усилить ВСУ при помощи четырех ЧВК

В обязанности наемников будет входить обслуживание французских истребителей и систем ПВО, сообщили в Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Минобороны Франции намерено усилить Вооруженные силы Украины при помощи четырех частных военных компаний (ЧВК). В обязанности наемников будет входить обслуживание французских истребителей и систем ПВО, поставки которых запланированы на 2026 год, сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"Минобороны Франции <…> делает акцент на усилении ВСУ бойцами частных военных компаний Amarant, GEOS, Task Force Napoleon, Defens Conseil International. Наемники будут направляться в зону боевых действий в составе якобы гуманитарных и консультационных миссий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пункты набора в эти ЧВК организованы в девяти французских городах. "В перечень их "гуманитарных" обязанностей, помимо прочего, будет входить обслуживание истребителей Dassault Mirage 2000 и систем ПВО французского производства, поставки которых запланированы на 2026 год", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на "Официальный журнал Французской Республики" сообщал, что в этом году Франция легализовала деятельность ЧВК, которые смогут оказывать содействие или полностью заменять национальные вооруженные силы при выполнении международных миссий, в том числе в зонах вооруженных конфликтов. В документе ЧВК названы "референс-операторами министерства ВС". Согласно тексту декрета, их привлечение необходимо для "поддержания и развития влияния Франции в меняющемся геополитическом контексте".