ВС РФ продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове

Российские военные также ведут зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР
09:25
обновлено 09:37
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" <…> продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны. 

