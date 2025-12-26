ВС РФ продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове

Российские военные также ведут зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове, а также зачистку населенных пунктов Родинское и Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" <…> продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны.