ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Атака производилась в том числе ракетами "Кинжал"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, включая ракеты "Кинжал", по объектам военной промышленности Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что также были поражены объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.