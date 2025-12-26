ТАСС: с освобождением Косовцева взят под контроль район свыше 23 кв. км

Военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск "Восток" продвинулись на 4 км в глубину и 6 км по фронту на западном берегу реки Гайчур

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 37-й отдельной мотострелковой гвардейской бригады группировки войск "Восток" взяли под контроль территорию площадью более 23 кв. км в ходе освобождения населенного пункта Косовцево в Запорожской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении данного населенного пункта.

"Гвардейцы 37-й бригады 36-й армии группировки "Восток", продвинувшись на 4 км в глубину и 6 км по фронту на западном берегу р. Гайчур, взяли под контроль н. п. Косовцево и территорию площадью более 23 кв. км", - рассказал собеседник агентства.