ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
09:20
обновлено 09:27
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.
За последние сутки под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Косовцево в Запорожской области.
По данным военного ведомства, подразделения Северной группировки освободили Высокое в Сумской области. В Харьковской области под контроль перешли Вильча и Прилипка. Южная группа освободила Свято-Покровское, а Центральная - Светлое. Под контроль Восточной группировки перешли Андреевка, Заречное и Косовцево.