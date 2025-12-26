ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

В том числе в течение суток удалось освободить Косовцево в Запорожской области

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

За последние сутки под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Косовцево в Запорожской области.

По данным военного ведомства, подразделения Северной группировки освободили Высокое в Сумской области. В Харьковской области под контроль перешли Вильча и Прилипка. Южная группа освободила Свято-Покровское, а Центральная - Светлое. Под контроль Восточной группировки перешли Андреевка, Заречное и Косовцево.