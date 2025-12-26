Бойцы группировки "Запад" сбили 78 БПЛА и тяжелых квадрокоптеров

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 47 пунктов управления беспилотниками противника, 3 терминала Starlink и 3 полевых склада боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра соединения Иван Бигма

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" сбили 20 БПЛА самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами ПВО, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 20 БПЛА самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 47 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, три терминала спутниковой связи Starlink и три полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.

Кроме того, военнослужащими группировки "Запад", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожены семь минометов и три наземных робототехнических комплекса противника. Ракетными войсками группировки нанесены удары управляемыми снарядами РСЗО "Ураган" по двум пунктам временной дислокации механизированных бригад ВСУ.