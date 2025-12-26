Средства ПВО РФ сбили за неделю 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа

Также были уничтожены 7 ракет Storm Shadow и 21 управляемая авиабомба противника

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за неделю 7 ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 4 реактивных беспилотных летательных аппарата и 1 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 217 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 728 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 080 единиц специальной военной автомобильной техники.