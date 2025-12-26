Захарова: переговоры с США по Украине ведутся на результат

Россия не отступает от своих позиций, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Переговорный процесс с США по Украине ведется на результат, Россия не намерена отступать от своих позиций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Читайте также Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

"Все хотят сделать так, чтобы работа велась на результат. Наши позиции, цели и задачи не просто сформулированы, они переподтверждаются каждый день, и от них, как заявило руководство России, никто не намерен отступить ни на шаг", - указала дипломат.

По словам Захаровой, понимание, которое в сложилось в Анкоридже, реализуется через контакты. "Контакты есть. Кто-то называет это переговорным процессом, кто-то контактами, это нестандартная ситуация, но они идут, развиваются, идут по разным линиям", - отметила она.

Официальный представитель обратила внимание, что изначально позиция России была такова, чтобы переговоры с США не превратились в "реалити или в ток-шоу".