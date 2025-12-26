Над регионами России за ночь сбили 77 украинских БПЛА

Над Волгоградской областью уничтожили 34 беспилотника

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 77 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 34 - над территорией Волгоградской области, 23 - над территорией Ростовской области, 5 - над территорией Калужской области, 5 - над территорией Республики Крым, 3 - над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, 3 - над акваторией Черного моря, 2 - над территорией Белгородской области, 1 - над территорией Воронежской области и 1 - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.