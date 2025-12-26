ТАСС: в Сумской области ВСУ создают заградотряды для недопущения бегства спецрот

Заградительные отряды формируют из особо мотивированных и идейных боевиков, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Заградотряды из идейных боевиков ВСУ формируют в Андреевке Сумской области для недопущения бегства военнослужащих спецрот "Шквал". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Шквал" формируют из бывших заключенных.

"На сумском направлении в Андреевке из особо мотивированных и идейных боевиков 225-го отдельного штурмового полка начали формировать отряды для недопущения бегства из населенного пункта военнослужащих 158-й отдельной мехбригады и специальных рот "Шквал" 225-го ОШП. Возглавляет эти отряды боевик 225-го полка с позывным Сумрак", - сказал собеседник агентства.

Ранее в силовых структурах сообщили, что Украина обманула вступивших в ВСУ около 11 тыс. осужденных, которым государство так и не предоставило обещанные им права, в частности, ни с одного осужденного через год службы не сняли административный надзор, так как алгоритма снятия надзора не существует. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком.