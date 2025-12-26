Рябков заявил о невозможности выхода за рамки Анкориджа в урегулировании по Украине

Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, не просто базовая для РФ, это императив, подчеркнул замглавы российского МИД

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках российско-американских переговоров по украинскому урегулированию в Анкоридже. В противном случае никакой договоренности получиться просто не может, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов, - напомнил дипломат. - Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной".

"Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность - просто никакой договоренности получиться не может", - объяснил Рябков.