ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитикаВоенная операция на Украине

Рябков заявил о невозможности выхода за рамки Анкориджа в урегулировании по Украине

Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, не просто базовая для РФ, это императив, подчеркнул замглавы российского МИД
Редакция сайта ТАСС
16:08
обновлено 16:20

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва не может выходить за рамки тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках российско-американских переговоров по украинскому урегулированию в Анкоридже. В противном случае никакой договоренности получиться просто не может, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Читайте также

Киев показал мирный план. Гарантии от НАТО, ЕС и сохранение войск в Донбассе

"Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов, - напомнил дипломат. - Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной".

"Политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем, не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность - просто никакой договоренности получиться не может", - объяснил Рябков. 

УкраинаСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичВоенная операция на Украине