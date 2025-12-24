Статья

Киев показал мирный план. Гарантии от НАТО, ЕС и сохранение войск в Донбассе

Положения документа опубликовало агентство РБК-Украина после встречи журналистов с Владимиром Зеленским

Украина представила мирный план из 20 пунктов, который, по замыслу Киева, должен закрепить безопасность страны, привлечь международную помощь и установить долгосрочные гарантии от НАТО и ЕС. Документ предусматривает как политические и экономические меры, так и конкретные шаги по восстановлению страны, однако сохраняет спорные вопросы, включая статус войск в Донбассе и территориальные споры с Россией.

ТАСС собрал основые положения документа.