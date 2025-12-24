ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Киев показал мирный план. Гарантии от НАТО, ЕС и сохранение войск в Донбассе

Положения документа опубликовало агентство РБК-Украина после встречи журналистов с Владимиром Зеленским
12:06

Владимир Зеленский

Украина представила мирный план из 20 пунктов, который, по замыслу Киева, должен закрепить безопасность страны, привлечь международную помощь и установить долгосрочные гарантии от НАТО и ЕС. Документ предусматривает как политические и экономические меры, так и конкретные шаги по восстановлению страны, однако сохраняет спорные вопросы, включая статус войск в Донбассе и территориальные споры с Россией.

ТАСС собрал основые положения документа.

  • Украина подтверждает свой суверенитет.
  • Предлагается соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения.
  • Запрашиваются международные гарантии безопасности без раскрытия деталей.
  • Численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. военнослужащих в мирное время.
  • США, НАТО и европейские страны должны дать Украине гарантии по модели статьи 5 устава НАТО.
  • От России ожидается юридическое обязательство о ненападении на Украину и Европу.
  • Вступление Украины в ЕС предусмотрено в "соответствующее время", конкретные сроки не указаны.
  • Киеву предлагается "глобальный пакет" международной помощи.
  • Планируется создание фонда восстановления страны в размере $800 млрд.
  • Украина намерена ускорить переговоры о соглашении о свободной торговле с США.
  • Закрепляется безъядерный статус страны.
  • По Запорожской АЭС компромисс с США не достигнут: обсуждается вариант совместного управления с ведущей ролью Вашингтона.
  • В школах предлагается внедрить программы, направленные на развитие толерантности к разным культурам.
  • По территориальному вопросу единой позиции с США нет.
  • Украина отказывается выводить войска из Донбасса.
  • Стороны обязуются не менять договоренности силовым путем.
  • Предусматривается свобода судоходства по Днепру. Кинбурнская коса должна быть демилитаризована.
  • Обмен пленными предлагается провести по формуле "всех на всех".
  • Украина готова провести выборы в кратчайшие сроки после подписания соглашения. Документ предполагается сделать юридически обязывающим. Контроль за его выполнением должен осуществлять Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.
  • После согласия всех сторон должен немедленно вступить в силу режим прекращения огня.
 
