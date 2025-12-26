ВСУ за неделю потеряли свыше 365 военных в зоне группировки "Днепр"
Редакция сайта ТАСС
09:20
обновлено 09:31
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 365 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, 3 танка, 4 боевые бронированные машины, 73 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении военного ведомства.