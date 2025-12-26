Каменка-Днепровская осталась без электричества после удара дрона ВСУ

Отключение электроснабжения затронуло также восемь населенных пунктов Приазовского муниципального округа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Город Каменка-Днепровская и несколько других населенных пунктов Запорожской области остались без электроснабжения в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате атаки БПЛА противника нарушено штатное электроснабжение города Каменка-Днепровская и ближайших населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, отключение электроснабжения затронуло также восемь населенных пунктов Приазовского муниципального округа.