ВСУ за неделю потеряли свыше 1 770 военных в зоне ответственности "Востока"

Также были уничтожены танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинская армия за минувшую неделю потеряла более 1 770 военнослужащих в зоне ответственности Восточной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1 770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.