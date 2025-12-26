ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более чем 70 БПЛА за сутки

Всего атаке подверглись 10 муниципальных округов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 10 муниципальных округов Белгородской области с помощью более 70 беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка, Червона Дибровка и хутор Стадников атакованы 20 беспилотниками, из которых 15 сбиты и подавлены. За прошедший день в округе ранены три мирных жителя. <…> В городе Шебекино от удара дрона по "Газели" ранены двое: один мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, ночью в Ракитянскую ЦРБ с головной болью обратился второй мужчина, диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении, кроме того, повреждены автомобили, частный дом.

Белгородский округ атакован 12 беспилотниками, повреждены частные домовладения, линия электропередачи. Волоконовский округ атаковали восемь БПЛА, повреждены частные дома, хозпостройка, также ночью беспилотник самолетного типа сдетонировал о дорожное полотно - повреждены хозпостройка, административный и коммерческий объекты. По Грайворонскому округу выпущено шесть БПЛА, повреждены три легковых автомобиля, коммерческий и административный объекты, коммерческое предприятие.

Над Губкинским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, также Краснояружский, Прохоровский и Яковлевский округа атакованы 11 БПЛА, повреждены частные домовладения в селе Лучки. Борисовский и Валуйский округа атакованы 18 беспилотниками, повреждения получили частные дома и легковой автомобиль.