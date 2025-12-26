Рябков: Россия и США приблизились к разрешению конфликта на Украине

Ставить конкретные даты урегулирования некорректно, подчеркнул замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Читайте также Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

Он предположил, что 25 декабря 2025 года останется в памяти рубежом, когда стороны приблизились к урегулированию. "От политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - сказал дипломат, указав, что Украина и ее спонсоры из ЕС, которые не настроены на урегулирование, удвоили усилия, чтобы "торпедировать договоренность".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что мирный план США по Украине - это процесс "не для развлечения общественности, а для скрупулезной и кропотливой работы, которая должна принести позитивный результат".

Сроки договоренностей

Рябков считает некорректным говорить о сроках завершения урегулирования, так как никакие искусственные рамки и дедлайны не способствуют реальной работе. По его мнению, "нужно не листы календаря перед собой рассматривать", а фокусироваться на сути.

Дипломат подчеркнул, что у РФ есть полная готовность, аналогичный подход ожидается и от второй стороны. Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что "некоторые говорят о других сроках демагогически", утверждая, что Москва "может хоть завтра прекратить этот конфликт". "Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу - без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблем, без этого не получится выход на окончательную договоренность", - указал Рябков.