Трамп заявил, что без его одобрения план Зеленского ничего не значит

Президент США обещал посмотреть, что есть у Владимира Зеленского
20:41

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что без его одобрения выдвинутый Владимиром Зеленским мирный план по урегулированию на Украине ничего не значит.

"У него ничего нет, пока я не одобрю этого", - сказал Трамп в интервью изданию Politico. "Поэтому посмотрим, что у него есть", - добавил президент США.

24 декабря Зеленский обнародовал план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. Он, в частности, включает следующие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; вступление Украины в ЕС в определенное время; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение выборов президента Украины. Также содержатся пункты, касающиеся территорий и ЗАЭС, однако по ним США и Украина компромисса не достигли.

В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от тех 27 пунктов, которые начиная с первых чисел декабря Россия отрабатывает в контактах с американской стороной. 

